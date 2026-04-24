今週は京都競馬場でマイラーズカップ（芝1600m）が行われる。安田記念のステップレースにフルゲート18頭が集結した。ここでは、過去10年から京都開催の2014～20、23～25年をピックアップ。オフトレイルとファーヴェントにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■オフトレイルに「2.2.0.0」の好データ出現 昨年のマイルチャンピオンシップは4着と健闘。この路線の常連と