24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比150円高の5万9440円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万9343.4円に対しては96.60円高。出来高は1万7876枚となっている。 TOPIX先物期近は3720ポイントと前日比4.5ポイント安、現物終値比8.49ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59440