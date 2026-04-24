25日に東京・日本橋で開催されるミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック合同の「TEAM JAPAN応援感謝パレード」を前に、日本オリンピック委員会はSNSを更新。先日、現役引退を表明した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一ら参加者がコメントした。 ■「感謝の気持ちを伝えられたら」 ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」。パレードに向けて、三浦は「（パ