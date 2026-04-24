ゴールデンウイークを前に、４月２４日から飛行機に乗る際のモバイルバッテリーに関するルールが厳格化されます。国土交通省は飛行機内でモバイルバッテリーの発煙や発火が相次いだことをうけ、２４日から飛行機へ搭乗する際のモバイルバッテリーに関するルールを厳格化します。新ルールでは、機内に持ち込めるモバイルバッテリーは２個までとなり、機内でのモバイルバッテ