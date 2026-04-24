４月２４日未明、北海道留寿都村でバスの待合所が燃える火事がありました。およそ４時間後には近くのホテルでバスタオルが燃えるなどの火事が相次いでいて、警察は放火の可能性も視野に関連を調べています。（撮影した人）「やばいやばい」火事があったのは、留寿都村泉川の国道沿いにあるバスの待合所です。午前１時半ごろ、ドライバーから「バスの待合所が燃えている」と警察や消防に通報が入りました。この火事でバスの待