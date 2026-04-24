県内13市のトップが一堂に会する県市長会議が佐世保市で開かれ、国や県への提言を申し合わせました。 県市長会議には県内13市のトップが出席し、国や県へ提言する24の議案のうち、5項目を審議しました。 このうち重点項目と位置付けた学校給食費の無償化では、中学校を含めた完全無償化の実現と、物価上昇分を国の支援額に反映させるよう求めました。 このうち重点項目と位置付けた学校給食費の無償化では、中学