岩手県大槌町の２か所で発生している大規模な林野火災で、緊急消防援助隊として札幌市消防局の隊員が支援に向かいました。岩手県大槌町では、小鎚地区と１０キロほど離れた吉里吉里地区の２か所で大規模な林野火災が発生し、現在も延焼しています。町によりますと、焼けた範囲は２つの地区あわせて２００ヘクタール以上に広がっているということです。札幌市消防局によりますと、消防庁からの出動要請をうけ、航空隊４人と指