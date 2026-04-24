上海地下鉄の保安検査で中国の伝統衣装・漢服を着た女性が係員に乗車拒否され、「私たちは中国人であって、日本人じゃない」と声を上げる出来事があった。香港メディアの香港01が23日に報じた。このほど中国のSNSにアップされた動画には、地下鉄の保安検査場で係員と言葉を交わす漢服姿の女性が映っている。女性の同行者で動画を撮影していた別の女性は「これは伝統衣装よ。地下鉄に乗れないなんてあり得ない。私たちは中国人であ