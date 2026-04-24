「ちびまる子ちゃん」のさくら友蔵と「鬼滅の刃」の竈門炭治郎は、1歳違いだった⋯⋯？架空のキャラクターの生年月日と、実際の歴史で起こった出来事とを同時に知ることができる年表サイト「Character Chronicle」がXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■架空のキャラの生年月日と史実を同時に知ることができる「Character Chronicle」手がけたのは、Xユーザーの「ホームズ