長崎市は、身元不明の原爆犠牲者の遺骨を県外在住の男性から引き受けたと発表しました。 遺骨の引き受けは15年ぶりです。 長崎市によりますと遺骨の身元は不明で、戦後間もなく男性の父親が、爆心地近くの長崎市岩川町の畑で見つけ、家族の墓で一緒に供養してきたものです。 ことし2月、男性はこの遺骨の安置先について市に相談。 市は見つかった場所などから原爆で亡くなった人の遺骨と判断し、引き受けたとし