お笑いコンビ・モグライダーの芝大輔が、2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』で大河初出演を果たすことが明らかになった。松坂桃李が主演を務める同作で、芝は主人公・小栗忠順の幼なじみである旗本・朝比奈昌広を演じる。【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！芝が演じる朝比奈は、将軍の小姓を務めた経験から立ち居振る舞いに優れ、外交分野で活躍する人物。器用で如才ない一方、どこか皮