森永乳業は、機能性表示食品「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」を、2026年4月27日の週から全国の量販店および小売店で順次切り替え発売する。「ビフィズス菌 BB536」を機能性関与成分として配合酸味を抑えた、乳のまろやかな味わいはそのまま、機能性表示食品としてリニューアルされる。脂質が気になるユーザーも毎日続けやすい「脂肪ゼロ」タイプで、生きて大腸まで届き、腸内環境を整えるとの機能が報告されている「ビフィズ