俳優の小手伸也が25日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演する。【画像】『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング』4位の小手伸也一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを