アメリカのトランプ大統領は23日、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈するようアメリカ軍に命じたことを明らかにしました。トランプ大統領は23日、アメリカ海軍に対し、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈し、海峡での機雷の除去作業の規模を現在の3倍にするよう命令を出したとSNSに投稿しました。さらに、トランプ氏はイランとの合意が成立するまでホルムズ海峡の“逆封鎖”を継続すると改めて表明し、アメリカなどにと