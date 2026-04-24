2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の新たな出演者が発表された。主演の松坂桃李演じる小栗忠順の人生を支える盟友や幼なじみを演じるキャストとして、青木崇高、高橋光臣、宮野真守、芝大輔、荒川良々の出演が明らかになった。【写真】宮野真守＆モグライダー芝ら…新キャストを一挙紹介！本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を