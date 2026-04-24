NHKは24日、お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔（42）が2027年大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することを発表した。芝がNHKのドラマに出演するのは初めて。近年、大河には多数の芸人が出演している。大河でお笑い芸人が重宝されるワケとは。幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。幕臣として日本の近代