NHKは24日、声優の宮野真守（42）らが2027年大河ドラマ「逆賊の幕臣」に出演することを発表した。幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。幕臣として日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。俳優の松坂桃李が主演を務める。この日発表されたのは、若き小栗が青春をとも