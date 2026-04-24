恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の「Spotify Stage」に、HALCALIが出演することが決定した。【動画】エモい…！HALCALI「おつかれSUMMER」ミュージックビデオSpotifyは、『SUMMER SONIC』との共同プロデュースにより、4年連続で「Spotify Stage」を千葉・幕張メッセで展開する。HALCALIは、8月16日に出演。HALCALIが出演する「Gacha Pop