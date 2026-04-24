千葉ロッテマリーンズは7月10日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）を皮切りに、夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」を6年連続で開催し、BLACKSUMMERユニホームを着用して全13試合を行うと発表した。BLACKSUMMERユニホームは2021年から着用を開始したユニホームで、今年は「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトとしている。ボディ全体は