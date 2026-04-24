フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２４日、都内で取材に応じ、来季の休養を発表した理由について初めて報道陣の前で語った。「休養する１年間は、北京五輪からの４年間いろんな経験をして、いろんなことを感じて過ごしてたので、それをいったん立ち止まって自分と向き合う時間が欲しかったので休養を取ることにした。その間にいろんなアイスショーもありますし、スケート