レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が24日、自身のインスタグラムを更新。“ピタピタ・コス”姿を披露した。「もう金曜日？！毎日早過ぎだよ〜」とつづり、スーパー耐久シリーズに参戦するHitotsuyamaレーシングのブラック＆イエローのボディースーツ風コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「かわいい」「Verylovely」「美しい〜素敵です」「とても可愛いです」などの