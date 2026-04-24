タレントでモデルのみちょぱこと池田美優（２７）と俳優の中尾明慶（３７）が２４日、都内で行われたＯＯＦＯＳポップアップ「ＯＯＳＴＯＲＥ」（２５、２６日）のオープニングイベントに出席した。池田は夫でタレントの大倉士門（３３）との間に第１子を妊娠中で、ゆったりとしたワンピース＆サンダル姿で多幸感あふれる笑顔を浮かべた。おなかがふっくらしてきた池田は「歩くのでさえも疲れるくらいになってきたので、こ