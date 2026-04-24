お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が23日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。食材に対する悩みを打ち明けた。味噌汁の具材の話題から、「俺は“大根芸人”だから」と打ち明けた華丸は「1回全部言おうか、何芸人か」と提案。テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）の人気企画「○○芸人」で肩書きの多い華丸は、飲食関係に絞って列挙した。まず「最初の飲食は…」と切り出したものの、