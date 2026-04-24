【ピクミンテラス in 宮島SA】 5月1日 リニューアル 【「ピクミンブルーム」内イベント】 開催期間：5月1日～2027年3月31日 5月1日に広島県廿日市（はつかいち）の宮島サービスエリア（下り線）で開催中のイベント「ピクミンテラス in 宮島SA」がリニューアルされる。 「ピクミンテラス in 宮島SA」は、「NEXCO西日本」と「ピクミ