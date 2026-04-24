【「サドン ストライク 5」PC版】 4月23日 配信 価格： 通常版 7,250円 デラックスエディション 8,600円 【「サドン ストライク 5」Xbox Series X|S版】 4月23日 配信 価格： 通常版 7,990円 デラックスエディション 8,998円 Kalypso Media Japanは4月23日、ミリタリーRTS「サドン ストライク