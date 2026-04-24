フィリーズのブライス・ハーパー内野手（３３）がイラ立ちを隠せないでいる。名門メッツが１２連敗を脱したばかりだが、今後はフィリーズが同じドロ沼にハマっている。２３日（日本時間２４日）の敵地カブス戦も９回に何とか追いつきながら延長１０回、７―８とサヨナラ負け。ついに９連敗を数えてしまった。主軸のハーパーは打率２割６分１厘、５本塁打、１３打点、シュワバーが打率２割７厘、８本塁打、１５打点と気を吐いて