敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）敵地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場し、5打数無安打だった。前日の試合では「1番・投手兼DH」で先発し、6回5安打無失点、7奪三振の好投を披露。客席からその雄姿を見つめていた日本の超大物に驚きが広がっている。大谷の二刀流を敵地球場で見届けていたのは、日本のゲームクリエイターで実業家の小島秀夫氏。「メタルギア」シリーズや「DEAT