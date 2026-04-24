母の日に、義母の好きな藤色のカーディガンを贈った筆者。義母は喜んでくれましたが、モラハラ気質の義父と義姉が「派手だ」「黒を着ろ」と嫌味を言い、義母を悲しませました。しかしそこへ、思わぬ「最強の助っ人」が登場！ 義父たちをスカッと一喝し、義母にお洒落の楽しさを取り戻してくれた心温まる実話をご紹介します。 義母の本当の「好きな色」 いつも黒やグレーなど、暗い色の服ばかり着ている義母。し