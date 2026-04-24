雪の日に出会った猫ちゃん。翌日の驚きの再会から始まった、心温まる奇跡が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は3万6000回を超え「タローにはあなたのお家が天国に見えていたんだと思う」「ここまでされたら保護せずにはいられないですね」「やはり運命的な出会いってあるんですよね」といったコメントが集まっています。 【動画：寒い夜、『１匹の野良猫』に声をかけた結果→翌日、『驚きの光景』が……感動のエ