相性が悪い動物5選 1.小型げっ歯類 ハムスター、チンチラ、モルモットなどの小型げっ歯類は、猫との共存には不向きです。というのも、小型げっ歯類は猫の「狩猟対象」だから。猫が古くからネズミを捕まえる役割を任されていた事実からも、両者の相性の悪さがわかります。 同じ家で暮らした場合、猫の『狩り』の対象となってしまう危険性が非常に高いといえます。一緒に飼う際は、猫の手が届かない場所に小