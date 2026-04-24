「架空名作劇場」第2弾ドラマ『まりとっつぁん』キービジュアルⒸテレビ東京 元日向坂46の松田好花が、“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画「架空名作劇場」第2弾となる完全新作ドラマ『まりとっつぁん』（テレ東5月4日＆11日放送）で地上波ドラマ初主演を務める。【動画】架空の朝ドラ『まりとっつぁん』製作記者会見で涙!?松田好花、涙の真相は！テレ東では、5月4日と11日に、架空名作劇場「