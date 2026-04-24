肥満は高血圧や心血管疾患、2型糖尿病、さまざまながんといった疾患のリスクを高め、死亡リスクを上昇させる健康問題です。新たな研究により、「肥満になるのが最も危険な人生の時期」が明らかになりました。Weight trajectories and obesity onset between 17 and 60 years of age, and cause-specific mortality: the Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) pooled cohort study - eClinicalMedicinehttps://www.thelan