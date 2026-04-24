スズキは、インドの二輪子会社スズキ・モーターサイクル・インディア社（SMIPL）が創業20周年を迎え、4月22日に記念式典を開催したと4月23日に発表した。累計生産1,000万台を達成し、同社の中核拠点としての存在感を示した。【こちらも】（スズキ）の記事一覧はこちらSMIPLは2006年にインド・グルグラム工場で生産を開始し、「ACCESS」や「GIXXERシリーズ」などを展開してきた。近年は電動スクーター「e-ACCESS」なども投入し