本田技研工業は、韓国における四輪車販売を2026年末で終了すると4月23日に発表した。現地法人ホンダコリアを通じた事業で、経営資源の集中を図る戦略判断となる。【こちらも】（ホンダ）の記事一覧はこちら同社は、グローバルおよび韓国市場の環境変化を踏まえ、中長期的な競争力強化を目的に検討を重ねた結果、四輪事業の終了を決定した。韓国では2004年から四輪車販売を展開してきた。■アフターサービスは継続四輪販売終