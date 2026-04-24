ステランティスジャパンは、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid」の限定車「600 Hybrid La Prima Caffelatte」を4月23日に発売した。200台限定で、価格は439万円（税込）とした。【こちらも】（フィアット）の記事一覧はこちら同モデルは、カフェ文化に着想を得た特別仕様車で、限定色「Crema Cappuccino」にホワイトアクセントを組み合わせた外観が特徴だ。インテリアにはグラファイトとアイボリーのツートーンシートを採