シント＝トロイデン後藤啓介が保有元のアンデルレヒトと一触即発になったベルギー1部シント＝トロイデンに所属する20歳の日本代表FW後藤啓介は現地時間4月23日、リーグ戦のアンデルレヒト戦で貴重な先制ゴールをマークし、勝利に大きく貢献した。しかし、試合後の過度な歓喜の様子が、レンタル元の親クラブであるアンデルレヒトの選手たちの怒りを買った。ベルギー紙「HLN」は「後藤啓介が勝利を激しく祝う。アンデルレヒトの選