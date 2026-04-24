フリーアナウンサーの岩田絵里奈が23日にInstagramを更新。前髪ぱっつん＆金髪のソロショットを披露した。【写真】前髪ぱっつん＆金髪の岩田絵里奈アナをもっと見る3月末で日本テレビを退職しフリーとなった岩田が投稿したのは、23日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）からのオフショット。写真には、綺麗に揃えた前髪に加えてブリーチで色も一新した岩田の姿が収められている。投稿の中で彼女は「ぐるナイ