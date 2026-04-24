シント＝トロイデン松澤海斗が魅せたテクニックが話題ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は、4月23日に行われたプレーオフ第4節のアンデルレヒト戦で2-0の勝利を収めた。GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF松澤海斗、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介と日本人6選手が先発出場した一戦では、後藤が先制点を挙げるなど活躍を見せたが、左サイドで先発した松澤が魅せたテクニックも話題となっている。4-2-3-1の左