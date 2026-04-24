声優で俳優の宮野真守が、２０２７年ＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」（松坂桃李主演）に出演することが２４日、発表された。本作は、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の天才・小栗忠順の半生を描く。宮野は、小栗家の屋敷の真隣に住んでいた幼なじみの旗本・滝川具挙（ともたか）を演じる。これまで宮野は、ＮＨＫ作品には「大奥ｓｅａｓｏｎ２」、連続テレビ小説「らんまん」（と