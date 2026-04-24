俳優の松坂桃李が主演する２０２７年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の追加キャスト５人が２４日、発表された。声優、アーティストとして活躍する宮野真守と、お笑いコンビ「モグライダー」芝大輔が大河初出演となる。宮野が演じる滝川具挙は、直情型で武断派。戊辰（ぼしん）戦争では、小栗と同じく新政府軍への徹底抗戦を主張する役どころだ。宮野は「（松坂桃李演じる主人公の）小栗に対しても物語に対しても刺激を与えら