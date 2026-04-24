☆オリックス―日本ハム（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝エスピノーザ、日本ハム＝伊藤２４年から加入し、今年３年目を迎えるエスピノーザは開幕から３戦３勝。球団では１７年ディクソン以来となる開幕４戦４勝を狙う。また、エスピノーザは来日１年目の２４年に開幕から〇〇〇−〇と、５戦で４連勝しており、外国人投手で開幕４連勝以上を複数回なら７人目となる。外国人投手の開幕４連勝以上複数回は投手（