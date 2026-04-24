歌舞伎の人間国宝で「当代一の女形」と称される坂東玉三郎がこのほど、７月と１１月に全国１１か所を巡る「坂東玉三郎〜お話と素踊り〜」の取材会を行った。質問コーナーもあるトークショーと素踊りで披露する地唄舞「残月」というシンプルな構成ながら、玉三郎の素顔と芸の神髄を堪能できると評判の公演。２０２１年に始まり、公演回数は４０回を超えた。「４０回ともなってくるとリピーターの方もいらっしゃるので、どんなお