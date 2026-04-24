甲子園球場の一、三塁側のカメラマン席に転落防止ネットが設置されたことに関して２４日、同球場の担当者が経緯を説明した。１８日・中日戦（甲子園）で、飛球を追った三塁手の中日・福永が三塁側カメラマン席に落下。担架で運ばれ、その後に救急搬送された。チーム関係者らからのヒアリングも受けながら「球場として同じケース、落下がないように暫定的な処置として取り急ぎできることをさせてもらった。衝撃があっても耐え