スーパーのバイトが楽しくて辞められない理由を告白した投稿が、反響を集めている。【映像】スーパーの店員が「この世を支配した感覚」になる瞬間投稿したのは、高瀬さん（@gusokumushi_x）。自身のスーパーのバイトについて、辞めても支障は無いし、睡眠時間確保のために辞めたいとしながらも、楽しくて辞められないとXに投稿した。その理由は、半額シールを握っている際の「この世を支配した