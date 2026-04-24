神奈川県藤沢市の病院で当直室の天井裏に侵入したとして、この病院に勤務する医師の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された「湘南藤沢徳洲会病院」の医師、山根景志容疑者は今月7日の夜、病院内の当直室の天井裏に侵入した疑いがもたれています。病院関係者から「天井のエアコンの裏から手のようなものが出ていた」と通報があり、事件が発覚しました。関係者によりますと、当時、当直室は女性医師が利用していて、防犯