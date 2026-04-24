X JAPANのYOSHIKIが、現地時間27日（日本時間28日）に米ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催されるドジャース対マーリンズ戦の試合前セレモニーで、米国国歌を演奏することが発表された。出演にあたり、YOSHIKIは「約30年にわたり、自分のクリエーティブな歩みを受け入れてくれたアメリカという国で、再びドジャー・スタジアムに戻り、アメリカ国歌を演奏できることを大変光栄に思います」とコメント。「今回の演奏では、国歌