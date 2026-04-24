昨年8月に次女を出産し5児の母となったタレントの辻希美が、20代の時に5人の子持ちになることを“予言”していたことが明らかになった。【映像】ギャルメイクで「5人の子供」について言及する辻希美辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、16年前に辻が同番組に出演した際のVTRが公開された。VTRでは、当時22歳ですでに長女・希空（のあ）さんを出産していた辻が、ギャルメイクに大きなリボ