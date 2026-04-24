GUは24日、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』と初コラボレーションし、「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までの象徴的なグラフィックを用いたトップスの販売をスタートさせた。ネット上ではファンから購入報告の声が相次いでいる。【写真】イギーの絵柄可愛い！種類豊富なGU『ジョジョ』シャツセンス抜群な絵柄のTシャツなどにネット上では「オーブンから8分後、イギーシャツは消えていたのでもっと短時間