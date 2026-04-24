人気ユーチューバーのヒカルが20日更新の自身のYouTubeでタモリ（80）に言及した。ヒカルは20日にアップした動画で、「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太、「令和の虎」総合演出の経営者、桑田龍征氏と酒を飲みながら対談。テレビの優秀な放送作家がYouTubeにも進出してきているなどの話題で盛り上がった。その流れで桑田氏は「お笑いって、タモリさんが言ってたのが、真面目にやっちゃダメなんだ、みたいな。