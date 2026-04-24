昨年、女子プロレスのスターダムに電撃入団し、１２月２９日にプロレスラーとして再デビューした人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのフワちゃんが、デイリースポーツのインタビューに応じた。年間最大のビッグマッチとなる４月２６日の横浜アリーナ大会が迫る中、元ワンダー王者・安納サオリ（３５）との一騎討ちに向けた心境を激白。また、リング上でふざけたムーブを連発し、師匠の葉月（２８）から公開説教を受けた真相も明かした。（取材